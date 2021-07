Noch viele offene Fragen zu Forschungsdatenbank

Kritik an dem Vorhaben hatte es vor allem vonseiten der SPÖ gegeben. Deren Datenschutzsprecher und stellvertretende Vorsitzende des Datenschutzrates, Christian Drobits, sieht enormen Diskussions- und Verbesserungsbedarf. Der Gesetzesentwurf biete in seiner derzeitigen Form viele Missbrauchsmöglichkeiten. Der Statistik Austria werde durch die Plattform ein mächtiges Wissensmonopol in die Hand geben. Grundsätzlich begrüßt die SPÖ aber die Idee, der Forschung den Zugang zu Daten zu ermöglichen.