Kronehit: Doppelter Gewinn für geimpfte Anrufer

Und so funktioniert der 10.000-Euro-Anruf: Kronehit-Morningshow-Moderatorin Anita Ableidinger ruft irgendwo in Österreich an - in der Hoffnung, dass ein Hörer richtig ans Telefon geht und allen Grund zum Freudenschrei seines Lebens hat. „Richtig“ bedeutet: mit den Worten „Ich höre Kronehit, die meiste Musik“.