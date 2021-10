Jetzt träumen die Dänen sogar schon vom WM-Titel

Das Selbstvertrauen scheint grenzenlos. Obwohl das Qualifikationsspiel am Dienstag gegen Österreich keine Galavorstellung war, träumt man in Dänemark nach dem 1:0, mit dem man vorzeitig das Ticket für die Endrunde in Katar gelöst hat, bereits vom WM-Titel. „Wir sind schon weit gekommen, aber wir sind nur noch hungriger geworden“, sagte Dänemarks Kapitän Simon Kjaer nach einer bisher perfekten Quali mit acht Siegen in acht Spielen und einem Torverhältnis von 27:0.