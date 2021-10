Teenager (15) schmierte Nazi-Zeichen auf Kirche

Der Bursche (15) aus dem Bezirk Völkermarkt wird verdächtigt, die Pfarrkirche am vergangenen Wochenende mit Schmierereien verunstaltet zu haben. Passiert sein soll die Sachbeschädigung in den Nachmittags- und Abendstunden am Samstag. Mit grüner Farbe soll der Jugendliche Nazi-Zeichen auf die Wand geschmiert haben.