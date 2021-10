Bosnier baut seiner Ehefrau ein drehbares Haus

Von außen schaut das Einfamilienhaus im bosnischen Ort Srbac nicht außergewöhnlich aus. Doch drücken die Besitzer einen Knopf, dann offenbart sich, was das Bauwerk so besonders macht: Es kann sich um die eigene Achse drehen. Der Erbauer Vojin Kusic (72) kam auf die Idee, weil seine Frau sehr klare Vorstellungen hatte, wie die Aussicht in den verschiedenen Zimmern sein sollte. Nun kann sie diese mit einer Fingerbewegung verändern, wie ihr das beliebt.