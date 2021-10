Thailand öffnet für Geimpfte aus sicheren Ländern

Thailands Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha kündigte in einer Fernsehansprache am Montagabend an, es sei ab 1. November eine Öffnung des Landes für vollständig geimpfte Touristen aus mindestens zehn Staaten geplant. Auf der Liste befinden sich Großbritannien, Singapur, Deutschland, China und die USA, die übrigen Länder wurden noch nicht bekannt gegeben. Ab 1. Dezember soll die Liste erweitert werden. 2019 kamen noch 40 Millionen ausländische Touristen nach Thailand.