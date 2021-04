allesdichtmachen-Clips: „98 Prozent sagen Danke!“

Mit der Veröffentlichung Dutzender ironischer Kurzvideos in sozialen Medien unter dem Hashtag #allesdichtmachen übten deutsche und österreichische Fernseh-Stars zuletzt Kritik an den Corona-Maßnahmen der Regierungen. Schnell brach ein Shitstorm über die Prominenten herein, viele rückten die Aktion in die Nähe rechter Verschwörungstheoretiker und der „Querdenker“-Szene. Geht es nach Dietrich Brüggemann, „Tatort“-Regisseur und einer der Organisatoren der Aktion, war das durchaus erwartbar.