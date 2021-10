Ein Japaner soll Wacker Innsbruck auf Kurs bringen

„Sehe großes Potenzial“

„Es ist eine große Freude für mich. Ich sehe großes Potenzial in der Mannschaft, das gilt es abzurufen“, hofft der 42-Jährige. Was allerdings schon dem Bayer nicht restlos (siehe z.B. bei Fridrikas oder Aydin) gelungen ist. Es gilt schlichtweg, in den sechs Spielen bis zur Winterpause das Maximum herauszuholen – 18 Punkte. Was gegen Rapid II (A), Juniors OÖ (H), Horn (A), St. Pölten (H), Dornbirn (A) und Young Violets (H) auch möglich sein sollte.