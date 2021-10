Wacker Innsbruck trennt sich von Trainer Bierofka

Bierofka war seit August 2020 Trainer von Wacker. Den Einzug in die Relegation in die Bundesliga verpasste Wacker in der abgelaufenen Saison im Zweikampf mit Austria Klagenfurt erst in der letzten Runde. Der Deutsche (42) hatte im Sommer mit seinem Team dann keine leichte Vorbereitung. Wacker trug mit dem deutschen Investor einen öffentlichen Streit aus. Der Traditionsklub muss sparen, einen Überbrückungskredit stellte der russische Investor Michail Ponomarew zur Verfügung.