Die Dorfgeschichte in Beton gegossen

Mit Finger und Spachtel Historie modelliert

Die Geschichte von Silz ist – so wie in vielen anderen Gemeinden – im Dorfbuch illustriert. Doch wer studiert schon die unzähligen Seiten? Das beschäftigte den Pepi schon in jungen Jahren. „1966 war ich beim Heer in Hallein und arbeitete als Tischler bei Professor Adlhart“, erinnert sich der mittlerweile 80-Jährige. Er habe dort eine Initialzündung erfahren: „Mein Chef goss die Geschichte der Salzburger Gemeinde in Beton.“ Das habe er mit Augen und Ohren aufgesaugt und abgespeichert. Als beim Bau der Silzer Hauptschule vor mittlerweile 45 Jahren kreative Ideen gefragt waren, war der Augenblick gekommen und sein Gehirn spuckte das aus, was er in Hallein gesehen hat: Die Dorfgeschichte auf Betonplatten.