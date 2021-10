Aufstand im Waldviertel gegen Landestourismus

Danninger will Einigkeit in Region

„Ich erwarte mir von der Niederösterreich Werbung, dass sie das Gespräch mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Waldviertel sucht. Hier soll es in den kommenden Tagen zu einer Aussprache kommen“, legt Tourismuslandesrat Jochen Danninger Wert auf Einigkeit in der Region. Denn: „Nach dem Ende der Pandemie wird sich die Wettbewerbssituation im Tourismus stark verschärfen. Bei der Bewältigung dieser Herausforderungen soll die Destination Waldviertel die Tourismusbetriebe im Waldviertel bestmöglich unterstützen.“