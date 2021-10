Abgefälscht und Stange - Sabitzer trifft kurios

Das Glück des Tüchtigen - so lässt sich der zweite österreichische Treffer im WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer durch Marcel Sabitzer beschreiben. Der Bayern-Legionär traf in der 48. Minute kurios per Stangenschuss zur 2:0-Führung, davor wurde der Ball auch noch von einem Gegenspieler entscheidend abgefälscht.