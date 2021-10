Lodernde Flammen hielten Feuerwehr Wien auf Trab

Es war am Donnerstag um 23.40 Uhr, als Rauch aus dem Dach eines Wohnhauses in der Zieglergasse in Wien-Neubau quoll. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien vor Ort waren, stand ein Teil des Daches in Vollbrand. Es wurde sofort auf Alarmstufe zwei erhöht, weitere Helfer wurden alarmiert. Die Bewohner waren bereits ins Freie geflüchtet.