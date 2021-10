Nur noch Geimpfte in der Basketball Superliga

Der BSL-Grunddurchgang läuft wieder über 18 Spieltage. Danach werden die Punkte halbiert und die Liga in die Platzierungs- (Top 6) und Qualifikationsrunde (Bottom 4) aufgeteilt. In der zweiten Meisterschaftsphase wird das Ranking für das Play-off ausgespielt, das acht Clubs erreichen. Viertel- und Halbfinale sowie die Endspielserie werden im Format „Best of five“ entschieden. Selbiges gilt für das Duell des Neunten mit dem Zehnten, in dem es gegen den Abstieg geht. Erfüllt der Meister der 2. Bundesliga die - laut Wiesmann für das erste Jahr erleichterten - Lizenzauflagen, gibt es einen direkten Aufsteiger. Sollte das nicht der Fall sein, kann die Liga eine „Wild Card“ vergeben.