Hochinfektiöse Person war im „Lollipop“ im Atrio

Schon wieder gibt es einen öffentlichen Aufruf, nachdem eine an Covid-19 erkrankte und hochinfektiöse Person in der Öffentlichkeit war: Diesmal handelt es sich um einen Infizierten, der sich bereits am vergangenen Wochenende in der Kinderfreizeiteinrichtung „Lollipop“ im Villacher Einkaufszentrum Atrio aufghealten hat.