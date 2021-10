Terror: Spezialkräfte proben Ernstfall in Slowakei

Fiktiver Terror-Alarm in der slowakischen Stadt Komárno, rund 90 Kilometer von Österreichs Grenze entfernt: Im Zuge des 2001 ins Leben gerufenen „ATLAS“-Bundes der europäischen Spezialeinheiten übten mehr als 200 Sonderkräfte bereits zum 2. Mal in diesem Jahr Seite an Seite den Ernstfall.