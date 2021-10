So führen Sie ein Leben ohne Müll Kopieren

Abschminken vor dem Schlafengehen ist enorm wichtig, denn bleibt das Make-up über Nacht auf der Haut, kann es Unreinheiten und Akne auslösen. Abschminktücher und Wattepads verursachen aber Mengen an Müll. Werfen Sie mal einen Blick in Ihren Kosmetikeimer - vielleicht steigen Sie dann auf unsere Empfehlung um: Denn diese Abschminkpads sind wasch- und somit wiederverwendbar! Die Pads bestehen zu 100 Prozent aus Baumwolle uns stellen eine umweltbewusste Alternative zur herkömmlichen Variante dar. Zum Waschen geben Sie die Pads einfach in das Wäschenetz, dadurch gehen die Pads nicht in der Maschine verloren. Übrigens können Sie jede beliebige Lotion auf die Wattepads geben, zusätzlich erhalten Sie einen Guide mit Tipps und Rezepten rund ums Thema Hautpflege.



Lieferumfang: 10 Baumwollpads, Wäschenetz, Hautpflege Guide, Sticker

Inhalt: 10 Stück

Preis: 18,90 €

Hier geht‘s zu den Abschminkpads.