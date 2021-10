Apple gedenkt seinem Firmengründer Steve Jobs

Steve Jobs starb am 5. Oktober 2011 nach langem Krebsleiden in seiner Heimat Kalifornien. Der Apple-Gründer musste sich zuvor immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückziehen, um sich Therapien zu unterziehen und übergab die Konzernführung in dieser Zeit an seinen Nachfolger Tim Cook, der das Gedenkvideo auch auf seinem Twitter-Kanal teilte.