2445 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle Kopieren

Aufgrund von technischen Schwierigkeiten konnten die Zahlen von Wien am Samstag nicht aktualisiert werden. Am Sonntag wurden daher die Daten vom gesamten Wochenende herangezogen. Wien vermeldete daher 1062 neue Corona-Fälle. In Oberösterreich wurden 418 Neuinfektionen vermeldet, in Niederösterreich 352, in der Steiermark 328, in Kärnten 91, in Tirol 80, in Salzburg 59, im Burgenland 29 und in Vorarlberg 26.