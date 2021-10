Eine Sternstunde mit Kirill Petrenko

Kirill Petrenko ist längst an der Weltspitze der Dirigenten angelangt und hielt dennoch dieser Idee und damit dem SOV die Treue, was ihm hoch anzurechnen ist. Und er führte mit der „Neunten“ das Symphonieorchester zu Höhen, die man diesem nicht zugetraut hätte. Was sich hier an präzisem Zusammenspiel, an Klangkultur und bester Intonation ereignete, war schlichtweg ein Wunder. Die riesige Amplitude an Dynamik und Ausdrucksfarben erfüllten die Musikerinnen und Musiker wie selbstverständlich.