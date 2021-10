Neue Debatte um die Krux mit Grund und Boden

Einen eigenen Weg geht man bereits in Wolkersdorf, Bezirk Mistelbach. Ein überparteilicher „Bürgerrat“ soll die Politik auf Vorschlag von Ortschef Dominic Litzka dabei unterstützen, etwaige Probleme von Bauprojekten und Bodenversiegelungen bereits im Vorfeld zu verhindern: „Wir wollen die politische Verantwortung nicht auf dieses Gremium abwälzen, aber es soll schon in eine ganz andere Richtung gehen. Mehr Mitsprache und Beteiligung ist angedacht“, so Litzka. Ein Vorbild!