Gemeindebund-Chef verdiente an Grundstücks-Deal

Mehr als 200 Häuser, ein Hotel, eine Ausbildungsstätte für Pflegekräfte sowie ein eigens angelegter See – all das vereint das Megaprojekt „Sonnenweiher“. Auf rund 14 Hektar Baufläche wird seit dem Spatenstich im Juli am Ortsende von Grafenwörth gebaut. „Dieses Projekt gibt unserer Gemeinde wichtige Impulse“, weiß Bürgermeister und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. Widersprechen will ihm da zwar niemand. Kritik gibt es aber an Riedls „persönlichem Bezug“ zu dem Projekt.