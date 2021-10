Burgstaller schießt St. Pauli an Tabellenspitze!

Guido Burgstaller hat am Sonntag sein neuntes Saisontor für den FC St. Pauli erzielt! Der Ex-ÖFB-Teamstürmer traf beim 3:0-Heimsieg über Dynamo Dresden in der 73. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0. Die Hamburger übernahmen in der zweiten deutschen Liga einen Punkt vor Jahn Regensburg die Tabellenspitze.