Barcelona: Jetzt gehen für Koeman die Lichter aus

Sechs Millionen Abfindung

Trainer Koeman kann Suárez nicht gemeint haben. Der Holländer hatte ihn einst zu Atlético vertrieben. Gestern saß er eine Sperre ab, wirkte auf der Tribüne hilflos. Denn in Hälfte zwei hatte nur Coutinho eine Chance, scheiterte aber an Oblak (60.), so blieb es beim 2:0. Schwaches DementiEs wird wohl Koemans letztes Spiel als Barça-Trainer gewesen sein. Auch, wenn Präsident Laporta noch dementiert: „Er liebt den Klub, hat Geduld verdient.“ Bei einem Rauswurf werden sechs Millionen Abfindung fällig, die muss Barcelona irgendwie stemmen.