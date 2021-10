Urlauberin stürzte in Wörschachklamm ab!

Die 55-Jährige aus Deutschland wanderte mit ihrem Mann (63) und ihrem Hund am Samstag vom Parkplatz Schönmoos in Richtung Wörschachklamm. Dabei geriet das Ehepaar gegen 12.45 Uhr in steiles, unwegsames Gelände. Als die Urlauberin in einem Graben umkehren wollte, rutschte sie aus, stürzte über steiles Gelände und blieb mit Kopfverletzungen liegen.