Großes Danke an wunderbare steirische Tierschützer

Sie gehen mit Tierheim-Hunden spazieren, bauen Häuschen für Streunerkatzen, schützen Amphibien mit Zäunen - bei solchen Jugendlichen braucht man sich in Sachen Empathie, Menschlichkeit, Tierliebe um die Zukunft keine Sorgen zu machen! Die Mittelschule Fehring gehört zu den fünf Preisträgern, die in der schönen Tierwelt Herberstein ausgezeichnet wurden. Mit dem Tierschutzpreis des Landes, in Kooperation mit der „Krone“.