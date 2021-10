Nagelsmann lobt Sabitzer: „Herausragender Spieler“

Saisonvorbereitung verpasst

Sabitzer hatte wegen Adduktorenproblemen Teile der Leipziger Saisonvorbereitung verpasst. Da sei es „ganz normal“, dass er sich „erstmal zurechtfinden“ habe müssen in einem neuen Umfeld, erläuterte Nagelsmann. Dem ebenfalls aus Leipzig gekommenen Coach war es aber auch erst einmal wichtig, ein stabiles Grundgerüst in seiner Mannschaft aufzubauen. Sabitzer werde aber „sicher seine Einsatzzeiten auch von Beginn an kriegen“.