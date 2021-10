Sterbendes Kind auf Supermarkt-Kassenband gelegt

Der gewaltsame Tod eines Zweijährigen schockt Italien. Eine offenbar psychisch gestörte 44-jährige Frau hat ihrem zweijährigen Sohn mehrere Messerstiche zugefügt, rannte mit dem blutenden Buben im Arm in einen Supermarkt in Cittá della Pieve in der mittelitalienischen Region Umbrien und legte ihn auf das Kassenband eines Supermarkts, wo er starb.