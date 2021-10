„Beißer“ Luis Suarez zerreißt Barcelona und Koeman

Für sieben Millionen Euro Ablöse schloss sich der Stürmer Atlético an, führte die Rojiblancos zum überraschenden Gewinn der Meisterschaft und will auch heute den stolzen FC Barcelona liebend gerne zerreißen. „Wir haben in der Champions League in Mailand stark gespielt, gewonnen. Und daher können wir mit viel Selbstvertrauen in dieses Spiel gegen Barça gehen.“