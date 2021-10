Prämie für Überzeugungsarbeit beim Impfen

Erst 59 Prozent der Schweizer vollständig geimpft

In der Schweiz sind nach Angaben des Bundesamtes für Gesundheit erst 59 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft (eine der geringsten Raten Europas). Zu wenig, um weitere Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken etwa im öffentlichen Verkehr aufzuheben, so Berset. Zusätzlich will die Regierung 50 zusätzliche mobile Impfzentren einrichten. Tests sollen ab dem 11. Oktober nur noch für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre und Menschen, die bereits einmal geimpft sind, gratis sein.