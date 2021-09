Nach Kollision mit Radfahrer (30) Flucht ergriffen

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr. Der 30-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad in Innsbruck im Bereich der Höttinger Au in westliche Richtung. „Plötzlich betrat unmittelbar vor ihm eine Frau mit einem Kind an der Hand die Fahrbahn, wobei es zum Zusammenstoß kam“, so die Exekutive. Der Radfahrer stürzte und zog sich Verletzungen an der Schulter zu.