Trump-Sprecherin: „Music Man“, Pilz-Penis, Putin

An einer anderen Stelle schreibt Grisham, Trump habe sie einmal in der Präsidentenmaschine Air Force One zu sich beordert, um Äußerungen der Porno-Darstellerin Stormy Daniels entgegenzutreten, sein Penis habe die Form eines „Pilzes“. Sie habe „Äh, okay, Sir“ geantwortet, schreibt Grisham laut „New York Times“, die wie die „Washington Post“ ein Vorabexemplar des Buches bekam.