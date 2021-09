Studie: Die Politik ist zu lasch zu Ungeimpften

Die heimische Corona-Lage ist nicht gerade rosig: Die Durchimpfungsrate von rund 60 Prozent der Gesamtbevölkerung ist laut Experten zu niedrig, Intensivstationen geraten Berichten zufolge unter Druck. Jetzt will Türkis-Grün offenbar mit einer 3G-Pflicht am Arbeitsplatz nach italienischem Vorbild gegensteuern - wenn nicht schon am Mittwoch im Ministerrat, dann jedenfalls in den kommenden Tagen, sagen Insider.