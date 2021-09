Blitzheilung? Ski-Ass ist nun NICHT mehr entstellt

Was für eine Wandlung, was für eine Veränderung: Hatten die Bilder nach ihrem schweren Trainingssturz vor wenigen Wochen noch für Entsetzen gesorgt, so traut man nun beinahe den eigenen Augen nicht - US-Speed-Hoffnung Alice Merryweather ist nicht mehr durch schwere Abschürfungen im Gesicht entstellt! Beweis dafür sind neue Bilder, mit denen es sich die 24-Jährige nicht nehmen ließ, ihre Fans via Instagram über den Heilungsprozess auf dem Laufenden zu halten …