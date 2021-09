James Bond: Wurzeln von 007 führen nach Kitzbühel

Flucht in die Schweiz

Mit röhrendem Motor und quietschenden Reifen seines englischen Sportwagens raste er danach durch die engen Gassen der Gamsstadt. Die Gestapo klebte ihm auf seinem Weg in die Berge auf den Fersen. Kurz darauf versteckte O’Brien-Ffrench sein Auto hinter einem Heustadel und ging als erfahrener Bergsteiger zu Fuß Richtung „sicherer“ Schweiz. Der 1893 in London geborene und 1986 in den Vereinigten Staaten verstorbene Conrad Fulke Thomond O’Brien-Ffrench, zweiter Marquis de Castelthomond, war ein brillanter britischer Geheimdienstoffizier, Hauptmann der „Tipperary Rangers“ des „Royal Irish Regiment“ und des „16. The Queen’s Lancers“ im Ersten Weltkrieg sowie Mountie für die „Royal North-West Mounted Polizei“ in Kanada.