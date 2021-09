Streit um Vorrang endete für einen Radfahrer böse

Raue Sitten herrschen zuweilen auf den Straßen. Ein Beispiel dafür ist ein Unfall Freitagnachmittag in Niederndorf. Dort missachtete ein Lkw-Fahrer eine Stopptafel und brachte einen Rennradfahrer in Bedrängnis. In der Folge kam es zu einem Streit. Und am Ende lag der Radfahrer verletzt am Boden.