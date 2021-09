Krass! Fußball-Klub legt sich mit Wettanbietern an

Der englische Drittligist Bolton Wanderers will als einer der ersten Klubs überhaupt nicht mehr mit Anbietern von Sportwetten zusammenarbeiten, sondern künftig Hilfsorganisationen im Kampf gegen Wettsucht unterstützen! „Glücksspiel-Sucht ruiniert Existenzen. Wir haben diese Haltung eingenommen, um unsere Unterstützung für diejenigen zu zeigen, die an Wettsucht leiden“, sagte Aufsichtsratschefin Sharon Brittan in einer Mitteilung des einstigen Erstligisten.