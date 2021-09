21 Mio. Euro für schnelleres Internet im Talboden

Mit dem Anschluss in Iselsberg im heurigen Sommer wurde jetzt auch der letzte Teilabschnitt an das „RegioNetz“ angebunden. Für die kommenden Jahre fasst man bereits neue Projekte ins Auge, die in Angriff genommen werden könnten: „In Iselsberg gibt es jetzt die Möglichkeit, weiter nach Kärnten zu fahren, weil es hier auch schon Interesse seitens der Kelag gibt“, berichtete Januschke.