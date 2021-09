Windkraft bleibt bei Energiewende außen vor

Aufregung in Innsbruck über BM Willi

Alarmiert sind ÖVP und Für Innsbruck wegen eines weiteren Alleinganges von Bürgermeister Georg Willi bei der städtischen Personalpolitik, die hat ja schon öfters für erhebliche Dissonanzen gesorgt hat. Jetzt ist nach seiner Ankündigung, den Dienstpostenplan „sanieren“ zu wollen, erneut Feuer am Dach. „Schon wieder spielt Willi seine unfassbaren Zahlenspiele auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, ohne jemals ein dafür zuständiges Gremium befasst zu haben“, kritisiert FI-Wirtschaftssprecher Markus Stoll. 170 neue Dienstposten seien eine in der Geschichte Innsbrucks noch nie dagewesene Personalzahlen-Explosion.