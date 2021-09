Neue Details im Todesrätsel um Gabby Petito (22)

Zudem berichtete ein Nachbar der Laundries, dass die Familie an dem Tag, an dem Petito als vermisst gemeldet wurde, zu einem Camping-Wochenende aufgebrochen sei. Laundrie habe ihnen auch beim Beladen des Camping-Anhängers geholfen, so William Guthrie. Daran habe er zu dem Zeitpunkt nichts seltsam gefunden, er habe sich nur gewundert, dass die Eltern mit ihrem erwachsenen Sohn in so einem kleinen Campingbus urlauben.