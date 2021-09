Barca-Boss hofft offenbar noch immer auf Guardiola

Koeman angezählt

Von diesen lichten Sphären ist Barca aktuell meilenweit entfernt: Messi weg, Suarez weg, in der Liga alles andere als souverän, in der Champions League zuletzt gegen Bayern chancenlos - und der Trainer offenbar nervös. Zuletzt hielt Ronald Koeman eine Pressekonferenz ab, die den Namen kaum verdiente. Fragen waren nicht gestattet, stattdessen verlas er lapidar ein knappes Statement, in dem er die finanziell angespannte Situation des Vereins und das Setzen auf junge Spieler thematisierte. Souveränität strahlte er damit wohl in der Rezeption der meisten Sportfans nicht aus. Ob Koeman (noch) weiß, wo‘s aus der Krise rausgeht. Er selbst sagt ja. Manche Fans und Medien sehen‘s anders. Und wenn dem entsprechenden Bericht über Laportas Guardiola-Schwärmerei Glauben geschenkt werden darf, dann vielleicht der Chef höchstpersönlich insgeheim auch schon.