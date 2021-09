ÖFB-Jungstar Demir feiert Startelf-Debüt für Barca

In den abgelaufenen 12 Monaten hat sich offenbar viel geändert - Demir spielt nicht mehr für Rapid in Österreichs Bundesliga, sondern für den FC Barcelona in der ungleich stärker einzustufenden Primera Division Spaniens. Und unter Trainer Ronald Koeman wird er offenbar sehr wohl als reif genug angesehen, darf sogar gleich vom Start weg ran - auch bei einigen Verletzten in der Barca-Offensive keine Kleinigkeit …