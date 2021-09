Ex-Tournee-Sieger Diethart feiert sein Comeback

Der Bewerb geht am Samstag (15.30 Uhr) in Szene. In Klingenthal wird am Samstag und Sonntag mit zwei Bewerben der Sommer-Kontinentalcup entschieden, in dem es für den ÖSV um den siebenten Quotenplatz für den Weltcup-Auftakt im November geht.