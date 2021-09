Weißwurstparty beim Stanglwirt auch 2022 abgesagt

Die Weißwurstparty beim Stanglwirt in Going vor dem Hahnenkammrennen, die stets mit großem Staraufgebot über die Bühne geht, wird auch im Jahr 2022 nicht stattfinden. Bereits heuer fiel das Event-Highlight coronabedingt flach. „Auch wenn wir die Party vielleicht mit 1-, 2- oder 3G-Regel durchführen könnten, so wäre sie nicht das, wofür wir sie alle lieben“, erklärte Organisatorin Maria Hauser.