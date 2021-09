Tirol - dort arbeiten, wo andere Urlaub machen

Ist ist es nicht so, dass das soziale Netz in einigen Bereichen einfach zu lasch ist?

Die Frage, die sich viele stellen ist: Ist die Differenz zwischen dem, was Leute bekommen, wenn sie arbeiten und dem, was sie bekommen, wenn sie nicht arbeiten, zu gering? Da sagen viele Menschen in Österreich „Ja“. Leistung muss sich lohnen und da sind wir schon bei der Steuerreform. Die Leute brauchen mehr Netto vom Brutto. Wenn ich fleißig bin, dann muss ich das auch in der Geldbörse spüren – und das hilft in weiterer Folge auch wieder der Wirtschaft.