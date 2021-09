Halbes Jahr bedingt für „Taubenmörder“ in Linz

„War ohnehin schon am Verenden“

Der Linzer sagte im Vorfeld des Prozesses bei einem Telefonat mit der „Krone“: „Ich war einkaufen und hab’ auf den Bus gewartet. Die Taube ist am Streifen für die Fußgänger vor der Bushaltestelle am Hauptbahnhof gelegen. Sie hat nur noch gezuckt, war ohnehin schon am Verenden. Ich hab’ sie nur mit dem Fuß zur Seite geschubst. Nur weil ich vorbestraft bin, machen sie mir deshalb einen Prozess.“