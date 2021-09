Herbert Kickl poltert: „Verrückte Covid-Maßnahmen“

Impf- und maßnahmensketpisch

Dass in Oberösterreich die impf- und maßnahmenskeptische Liste MFG zur Landtagswahl antritt und laut einer neuen Umfragen Chance auf den Einzug in den Landtag hat, sieht Kickl offenbar nicht als Konkurrenz zur FPÖ: Es nütze nichts, seine Stimme einer Splittergruppe zukommen zu lassen, „das verpufft politisch“. Die FPÖ sei diejenige Partei, die „von Anfang an glaubwürdig gegen die verrückten Maßnahmen der Bundesregierung“ aufgetreten sei, so Kickl.