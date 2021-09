Schul-Chaos geht weiter: Quarantäne in Johann

Das macht Anton F. stutzig. „In der neuen behördlichen Vorgangsweise steht eindeutig, dass sich Schüler am fünften Tag freitesten können“, sagt er. Davon will die Behörde jedoch laut dem Vater nichts wissen. „Sie sagen nur, dass sie vom Land die Anordnung haben, dass die neue Vorgangsweise für Salzburg erst am 20.9. gilt“, sagt er. Und das, obwohl das Dokument schon am 15. September veröffentlicht wurde. „So wird wieder eine Klasse um eine Woche länger zuhause gelassen“, sagt Anton F. verärgert.