Hader, der Ungustl

Humor an der Schmerzgrenze

Der Paralleluniversums-Hader vereint alles, was mit der Gesellschaft falsch läuft. Er hält uns den Spiegel vor und wir finden garantiert etwas, was wir erschreckenderweise mit ihm gemeinsam haben. „Hader on Ice“, das ist kein netter Kabarett-Abend, das ist Humor an der Schmerzgrenze, ein Finger in der Wunde, eine beißende Gesellschaftskritik. Wir haben viele Jahre auf ein neues Programm warten müssen, doch es hat sich gelohnt: Hader ist in Hochform.JGRestkarten für 18.und 19.2. 2022 auf www.posthof.at zu haben