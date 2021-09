Ein Monat Totalsperre am Flughafen Innsbruck

Wenn am Sonntagabend der letzte Flieger abhebt und der Innsbrucker Flughafen für einen Monat quasi stillgelegt wird, heißt das nicht, das Ruhe einkehrt. Im Gegenteil: Es wird fast rund um die Uhr gearbeitet. „Alles ist minutiös geplant. Wir fangen an mehreren Abschnitten gleichzeitig an. Anders wäre das Mega-Projekt in so kurzer Zeit nicht zu bewältigen“, sagt Alexander Strasshofer, technischer Leiter am Flughafen.